Ambra Riga di Soverato brilla ai Campionati Italiani FIDESM 2024

La talentuosa ballerina conquista titoli e medaglie. Il plauso di Rosalia Pezzaniti: “Risultato straordinario”

Si sono conclusi da pochi giorni a Rimini i Campionati italiani FIDESM 2024, un evento che ha visto la partecipazione di 25.000 atleti provenienti da tutta Italia. Tra le stelle di questa edizione spicca la talentuosa Ambra Riga, di Soverato, che ha brillato grazie a prestazioni di altissimo livello tecnico e interpretativo.

In particolare, Ambra, insieme alla sua compagna Desiré Primerano, ha conquistato il prestigioso titolo di Campionessa italiana nel Caribbean Show duo classe B, con una performance straordinaria sulle note del “Risveglio della Mummia”.

Oltre a questo trionfo, Ambra ha ottenuto una medaglia di bronzo nel duo Latin Style Show e ha raggiunto il titolo di Vicecampionessa nel duo, aggiungendo un ulteriore bronzo nella competizione individuale. La loro abilità ha permesso ad Ambra e Desiré di superare diversi turni eliminatori, centrando anche tre finali nel duo shine di salsa, bachata e merengue, che le pongono tra le ballerine più forti della loro categoria.

In generale, la scuola di danza sportiva Asd Passione Danza, diretta dai pluricampioni del mondo Maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti, continua a dare lustro alla regione Calabria. Anche quest’anno, ai Campionati Italiani, ha ottenuto più di 30 medaglie d’oro, 8 d’argento e 10 di bronzo, dimostrando l’eccellenza dei suoi atleti.

Rosalia Pezzaniti, delegata allo Sport del Comune di Soverato, ha espresso la sua gratitudine ad Ambra e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario risultato. “Il mio ringraziamento personale – ha dichiarato – va ad Ambra in primis e a tutti coloro che hanno contribuito insieme a lei al raggiungimento di questo prestigioso traguardo che mi auguro sia solo tra i primi di una lunga serie. Nello sport il fisico è importante, ma conta anche la mente per ottenere il successo. Oggi tu hai dimostrato di saper gestire al massimo entrambi: congratulazioni per la bella vittoria”.