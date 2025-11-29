Ambulanze e pronto soccorso: la Calabria maglia nera d’Italia nei tempi di attesa

La Calabria si conferma la regione italiana con i tempi di attesa più lunghi per l’arrivo delle ambulanze dopo una chiamata di emergenza. È quanto emerge dal rapporto 2024 sulle performance di Asl e ospedali pubblicato da Agenas, anticipato da la Repubblica e successivamente diffuso sul sito dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Fino a 35 minuti per un’ambulanza: Vibo Valentia il caso peggiore

Secondo i dati, l’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia registra il tempo medio più elevato del Paese: 35 minuti per l’arrivo dei soccorsi. Una cifra che rappresenta il record negativo a livello nazionale.

Il resto della regione non mostra risultati molto migliori:

31 minuti nell’Asp di Cosenza

30 minuti nelle Asp di Catanzaro e Reggio Calabria

28 minuti nell’Asp di Crotone

Una situazione che evidenzia gravi criticità strutturali e organizzative nell’intero sistema dell’emergenza-urgenza regionale.

Pronto soccorso sotto pressione: Catanzaro, Cosenza e Reggio tra le peggiori in Italia

L’emergenza non riguarda solo il 118. Anche nei pronto soccorso calabresi i tempi di attesa superano spesso le otto ore, con percentuali che collocano diverse strutture ai vertici nazionali per lentezza.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro registra una quota del 4,6% di pazienti che attendono oltre otto ore, un dato che già la porta tra le realtà più critiche nel Paese. Ma le percentuali peggiorano nelle altre province:

10,7% nell’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria

12% nell’Azienda ospedaliera di Cosenza

Si tratta di numeri che delineano un quadro complesso, con un sistema ospedaliero messo a dura prova dalla carenza di personale, dalla scarsità di mezzi e da una gestione dei flussi spesso insufficiente.

Un’emergenza nell’emergenza

Il rapporto Agenas conferma dunque che la Calabria sconta ritardi profondi e strutturali nella gestione del sistema sanitario, in particolare nella risposta alle emergenze. I lunghi tempi di attesa delle ambulanze e nei pronto soccorso possono incidere direttamente sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini, rendendo urgente l’adozione di interventi di riorganizzazione, investimenti infrastrutturali e un potenziamento del personale sanitario.