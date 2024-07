AMC Spa e Comune di Catanzaro lanciano nuovi servizi estivi: “Circolare Mare” e “Trenino del Mare”

AMC S.p.A. e Comune di Catanzaro annunciano l’introduzione di due nuovi servizi estivi, pensati per migliorare la mobilità e l’esperienza turistica nel quartiere marinaro della città.

A partire da lunedì 15 luglio, saranno operativi, la nuova linea “Circolare Mare” e il servizio turistico “Trenino del Mare”. Entrambi i servizi saranno operativi tutti i giorni, inclusi i festivi, fino al 31 agosto.

Circolare Mare: la linea in via sperimentale percorrerà tutto il lungomare del quartiere marinaro, con il seguente itinerario:

– Area Teti

– Via Lungomare S. Pugliese

– Via Nicea

– Via T. Gullì

– Via Lungomare S. Pugliese

– Giovino

– Via G. Toraldo

– Via Lungomare S. Pugliese

– Ritorno all’area Teti

Le partenze dall’area Teti sono previste ai seguenti orari:

8:30, 9:20, 10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20.

Trenino del Mare: Il servizio turistico partirà dall’area Teti, seguendo questo itinerario:

– Area Teti

– Via Lungomare S. Pugliese

– Via del Progresso

– Piazza Garibaldi

– Via Fiume

– Via Lungomare S. Pugliese

– Giovino

– Ritorno all’area Teti

Le partenze dall’area Teti sono previste ai seguenti orari:

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30.

Con queste iniziative, AMC S.p.A. e Comune di Catanzaro intendendo potenziare l’offerta di trasporto pubblico nel periodo estivo, facilitando gli spostamenti sia dei residenti sia dei turisti lungo il litorale del quartiere marinaro, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle diverse zone del lungomare, offrendo un servizio comodo e puntuale.