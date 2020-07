Amministrative 2020, ecco i candidati del Movimento Civico “Unire Sant’Andrea”

Prosegue il cammino del Movimento Civico “Unire Sant’Andrea”, che dopo aver ufficializzato Brunilde Genco quale propria candidata a Sindaco ed inaugurata la sede di Sant’Andrea Marina, vuole annunciare i membri della Squadra che si appresta ad affrontare la tornata elettorale del prossimo settembre.

I dieci candidati alla carica di consigliere sono:

– Sergio Commodari, 56 anni, funzionario di Areti S.p.A.;

– Emilio Dominijanni, 37 anni, consulente di marketing;

– Salvatore Gareri 47 anni, imprenditore nel settore Industria e Arredi;

– Alessandra Gatta 24 anni, perito turistico;

– Natalia Lijoi 27 anni, studentessa in giurisprudenza;

– Stefano Lijoi 33 anni, direttore di banca;

– Filippo Parisi 26 anni studente in ingegneria civile;

– Carmela Pisano 50 anni, assistente sociale specialista ed insegnante;

– Alfonso Samà 34 anni, ingegnere delle telecomunicazioni, referente per la Calabria di Cellnex

S.p.A.;

– Nicola Antonio Samà 70 anni, medico internista in pensione.

Il team è ampiamente rappresentativo dell’intero tessuto sociale andreolese ed è la sintesi di esperienze personali e professionali eterogenee che consentono di qualificare al meglio la Lista, in quanto ciascun candidato, con il proprio bagaglio di conoscenze e competenze può essere un’importante risorsa nel rappresentare e servire la Comunità.

Il messaggio di unione lanciato dal Movimento Civico, traspare ampiamente dal simbolo scelto, che rappresenta Sant’Andrea nelle sue componenti più significative: il mare, le colline ed il Paese che si adagia su di esse, quasi a voler simboleggiare un abbraccio in cui si stringe l’intera cittadinanza.

Attraverso il simbolo, esplicativo del territorio Andreolese tutto, si vuole inoltre evidenziare la bellezza e la ricchezza del patrimonio paesaggistico e di quello architettonico della Nostra cittadina, che meritano di essere salvaguardati e valorizzati nella loro interezza.