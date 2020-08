Amministrative 2020: “L’Altra Satriano” è la nuova realtà politica

In vista delle elezioni amministrative del 20-21 Settembre, che vedranno andare al voto anche il Comune di Satriano, dall’unione del gruppo politico “PRIMAVERA PER SATRIANO” e il gruppo politico “LA SVOLTA BUONA PER SATRIANO”, è nata una nuova realtà politica: “L’ALTRA SATRIANO“.

Tanti sono stati i punti di incontro programmatici tra i due gruppi, che in questi mesi hanno seguito percorsi politici differenti, ritrovandosi alla fine di questa lunga strada su quello che era l’unico tragitto percorribile per entrambi, e che individuava come terreno comune una politica nuova improntata alla serietà, alla competenza e alla trasparenza.

In seguito a diversi incontri, è emersa così la volontà di creare un progetto politico comune. Pertanto, “L’ALTRA SATRIANO” sarà presente alla prossima competizione elettorale con una propria lista civica ed un proprio candidato a Sindaco, individuato nella persona del Dott. MASSIMILIANO CHIARAVALLOTI.

Nei prossimi giorni inizieranno gli incontri per far conoscere quello che sarà il programma e il metodo di lavoro che questa squadra vuole proporre alla cittadinanza. A tal proposito, si informa la popolazione che le nostri sedi saranno situate nel quartiere “Leotta” (Via F.lli Drosi) per quanto riguarda Satriano Marina e in Piazza Spirito Santo per quanto riguarda il centro storico.