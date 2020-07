Amministrative 2020, nota del movimento “Progetto Civico per Satriano”

Care concittadine e cari concittadini,

il movimento politico “Progetto Civico per Satriano” si propone di parlare a tutti voi e a tutte quelle forze interessate a costruire una nuova stagione per Satriano, al fine di superare un triennio caratterizzato da ben due gestioni commissariali e da una esperienza di governo conclusasi anticipatamente, e per garantire stabilità e governabilità nell’interesse esclusivo dei cittadini di Satriano.

E’ un progetto ambizioso che si pone, tra i tanti obiettivi, anche quello di avviare un confronto con gli altri comuni del comprensorio, per poter dare vita a intese intercomunali su quei problemi che oggi non possono essere affrontati se non discutendo insieme. E’ importante tutto questo per dare forza e significato a uno sviluppo che deve puntare su progetti di largo respiro che chiamano in causa capacità di rapportarsi con le istituzioni sovracomunali, competenze specifiche, volontà di lavorare insieme alle altre amministrazioni comunali, per compiere quelle scelte utili e necessarie per fare avanzare non solo Satriano, ma un intero territorio che deve e può, in tale modo, contare e pesare di più rispetto alle scelte strategiche che dovranno essere portate avanti nell’interesse di tutte le comunità.

A tal fine, il movimento politico “Progetto Civico per Satriano” sarà presente alle imminenti elezioni amministrative del 20 e 21 settembre per il rinnovo dell’Amministrazione comunale, con una propria lista civica denominata IL PONTE, con candidato alla carica di Sindaco l’Avv. Francesco Maida.