Amministrative Davoli: Giuseppe Papaleo stravince ed è riconfermato Sindaco

Le urne hanno emesso il loro verdetto definitivo per le elezioni comunali, delineando uno scenario politico netto per il futuro della comunità. Giuseppe Papaleo si conferma alla guida del paese, ottenendo una vittoria schiacciante che non lascia spazio a repliche.

​I cittadini hanno premiato la continuità amministrativa in modo inequivocabile. Stando ai dati definitivi emersi dallo spoglio delle schede, Papaleo ha letteralmente sbaragliato la concorrenza raccogliendo il 67,9% delle preferenze, pari a un totale di 2.029 voti. Questo eccezionale consenso si traduce in una solidissima maggioranza in consiglio comunale, dove la lista del sindaco riconfermato si assicura ben 8 seggi.

​Distacco netto per l’opposizione

​Nulla da fare per lo sfidante Vittorio Procopio. La sua proposta politica si è fermata al 32,1% dei consensi, raccogliendo complessivamente 959 voti. Per Procopio e la sua squadra si aprono ora le porte di un’opposizione che potrà contare su 3 seggi all’interno dell’assise cittadina.