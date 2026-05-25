Amministrative Montauro: Giuseppe Schipani è il nuovo Sindaco, staccati Cerullo e Procopio

Si chiude con un verdetto netto la competizione elettorale per la guida del Comune di Montauro. Al termine dello spoglio dei voti per la carica di primo cittadino, a spuntarla nella corsa a tre è Giuseppe Schipani, che si laurea ufficialmente nuovo sindaco del borgo costiero.
I cittadini hanno premiato la proposta politica di Schipani con una maggioranza relativa solida. Il neo sindaco ha ottenuto il 46,79% dei consensi complessivi, traducibili in 619 voti reali. Questo risultato garantisce alla sua lista il pieno controllo dell’assise cittadina con un bottino di 7 seggi in maggioranza.
Gli equilibri della minoranza
Distacco più marcato per gli altri due contendenti che si contendevano la fascia tricolore.
Al secondo posto si piazza Giancarlo Cerullo, che riesce a intercettare esattamente un terzo esatto dell’elettorato, chiudendo al 33,33% delle preferenze con 441 voti validi. La performance elettorale assicura a Cerullo e alla sua lista 1 seggio sui banchi dell’opposizione.
Rimane invece fuori dalla ripartizione dei seggi consiliari il terzo candidato, Pantaleone Procopio. La sua corsa si arresta al 19,88% dei consensi, raccogliendo complessivamente 263 voti e non riuscendo così a far scattare la rappresentanza nella nuova assise.