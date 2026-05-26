​Amministrative nel Catanzarese: ecco tutti i nuovi sindaci della provincia

Si è conclusa la tornata elettorale per il rinnovo delle amministrazioni locali in diversi comuni della provincia di Catanzaro. Tra riconferme, liste uniche e sfide all’ultimo voto, i cittadini hanno scelto i sindaci e i consigli comunali che guideranno i rispettivi territori per i prossimi cinque anni.

​L’affluenza ha registrato picchi notevoli in alcuni centri interni, superando il 74%, mentre ha mostrato una flessione più marcata nelle zone costiere e nei comuni con liste uniche. Ecco nel dettaglio tutti i risultati e i nomi dei primi cittadini eletti.

​Presila e Area Ionica: i voti e le percentuali

​Amaroni: Netta affermazione per Luigi Ruggiero, alla guida della lista “Amaroni democrazia è partecipazione”. Ruggiero incassa 955 preferenze, sostenuto da un’importante partecipazione democratica: l’affluenza alle urne si è infatti attestata al 72,16%.

​Andali: Nel piccolo centro presilano si presentava una sola compagine. Obiettivo raggiunto per Pietro Antonio Peta e la sua lista “Andali bene comune”, che supera il quorum del 50%+1 dei votanti raccogliendo 328 voti. L’affluenza finale è stata del 66,6%.

​Belcastro: Vittoria nel segno della continuità per Antonio Torchia. La lista “Si continua… per Belcastro” ottiene 716 voti, blindando la maggioranza in consiglio con 10 seggi. Altissima l’affluenza, che tocca il 74,23%.

​Cerva: Sarà una donna a guidare il Comune. Si tratta di Serafina Colistra, eletta sindaca con la lista “Vivere Cerva” grazie a 537 voti. Alle urne si è recato il 66,59% degli aventi diritto.

​I risultati nel Soveratese e nel Basso Ionio

​Davoli: Fumata bianca per Giuseppe Papaleo, che si impone nettamente conquistando il 67,90% dei consensi. Più tiepida la risposta degli elettori sul fronte dell’affluenza, fermatasi al 57,76%.

​Satriano: Vince la sfida elettorale Massimiliano Chiaravalloti, che si assicura la fascia tricolore raccogliendo il 47,81% delle preferenze in una competizione frammentata.

​Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: Nicola Ramogida, alla guida della storica lista “Arcobaleno”, viene eletto sindaco con 981 voti. Molto positiva l’affluenza, che ha raggiunto il 70,22%.

​San Vito sullo Ionio: Successo per Antonio Tino, eletto con 626 voti pari al 58,45% (alla sua lista vanno 7 seggi). Si ferma al 41,55% la sfidante Francesca Savari (1 seggio per la minoranza). L’affluenza è stata del 46,25%.

​Montauro: Vince la competizione elettorale Giuseppe Schipani, che si aggiudica la guida del municipio con il 46,79% dei voti.

​Montepaone: Il verdetto delle urne premia Mario Migliarese, che conquista la carica di primo cittadino per il prossimo quinquennio.

​Lametino, Reventino e Area Centrale

​Gizzeria: Un vero e proprio plebiscito quello registrato da Francesco Argento, che stravince con la percentuale record del 94,88%. Il dato contrasta però con quello della partecipazione: a Gizzeria si è registrata l’affluenza più bassa della provincia, ferma al 45,39%.

​Serrastretta: Mario Cianflone è il nuovo sindaco. Vince la contesa elettorale ottenendo 825 voti, pari al 42,46%. Nei seggi si è recato il 57,21% dei cittadini.

​Martirano Lombardo: Spoglio sul filo del rasoio nel piccolo centro del Reventino. Viene eletto Franco Rosario Pucci con 352 voti (52,38% complessivo). L’affluenza alle urne si attesta al 57,40%.

​Taverna: Nella città d’arte di Mattia Preti si impone Sebastiano Tarantino, che conquista lo scranno più alto del municipio con il 51,15% delle preferenze.

​Girifalco: Vittoria di misura per Mario Deonofrio, che si assicura la guida del Comune ottenendo il 51,4% dei consensi.

​Palermiti: Gli elettori scelgono Roberto Giorla, eletto primo cittadino con il 59,34% dei voti, in un contesto che ha visto alle urne il 49,21% degli aventi diritto.

​Il dato politico: Con questi dati si ridisegna la mappa geopolitica della provincia catanzarese. I neo-eletti sindaci sono già al lavoro per le proclamazioni ufficiali e la definizione delle nuove giunte comunali.