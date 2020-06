Amministrative, nota del gruppo “Progetto civico per Satriano”

Cari cittadini di Satriano,

riguardo a quanto riportato dal gruppo “Primavera per Satriano” in merito ai nostri precedenti incontri politici, avevamo deciso, in un primo momento, di non replicare per evitare inutili e sterili polemiche.

A mente fredda però abbiamo convenuto che termini quali “fake news” o il tentativo di mistificare la realtà raccontando un mucchio di stupidaggini, rappresenti una grave mancanza di rispetto nei confronti di quelle persone per bene e autorevoli che hanno condotto con il suddetto gruppo i dialoghi in questo periodo.

Rispetto alla nostra apertura e disponibilità al serio confronto politico abbiamo ottenuto come “risposta” (in realtà mai avvenuta) uno stucchevole prendere (e perdere) tempo accompagnata da un comportamento a dir poco ambiguo e sfuggente, il che e’ molto lontano, nella realtà dei fatti, dalle belle parole e dai proclami che oggi vediamo quotidianamente sui social….

Le parole lasciano il tempo che trovano…

Satriano ha bisogno di fatti, concretezza e competenza ma soprattutto la capacità di confrontarsi al tavolo della politica con serietà e onestà per riacquisire credibilità nel comprensorio e non di persone che tengono il piede in dieci scarpe diverse, giocando su più tavoli e pretendendo di fare politica su facebook a caccia di consensi virtuali.

Ci preme sottolineare che nessuno ha mai offerto posti in lista o giunta come da loro riportato e sfidiamo chiunque a dire il contrario anche in presenza di testimoni….

Questo modo di fare ambiguo, scorretto e arrivista rappresenta una deriva pericolosa per quella che dovrebbe essere la nuova classe politica satrianese….se questi sono il “nuovo che avanza”… prepariamoci al peggio!!

Come e’ noto da tempo, il “Progetto civico per Satriano” e’ stato il primo a lanciare un progetto politico aggregando gruppi, associazioni e cittadini disponibili ma davanti ai suddetti comportamenti si dissocia da questo modo di fare.

Non e’ tempo ne’ di esperimenti, ne’ di giochi di prestigio e tantomeno di bluff, il “tavolo” e’ uno solo ed e’ quello della politica chiara e competente dove ci si deve sedere con serietà e trasparenza e dove Satriano non puo’ dare spazio al dilettantismo politico e alle aggregazioni promiscue che si stanno delineando.

Pertanto, il “Progetto civico per Satriano” ci teneva a chiarire questi aspetti e non intende piu’ pronunciarsi su questi fatti preferendo mantenere il profilo che compete alla politica e impegnandosi a lavorare per questioni piu’ ingenti, rimanendo a disposizione di tutti coloro che vorranno interagire in maniera concreta e propositiva.

