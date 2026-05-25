Amministrative San Vito sullo Ionio: Antonio Tino eletto sindaco, superata Francesca Savari

Il verdetto delle urne definisce il nuovo assetto politico ed elettorale per la guida del Comune. Antonio Tino è il nuovo sindaco di San Vito sullo Ionio, avendo ottenuto la maggioranza dei consensi al termine delle operazioni di scrutinio.
Una sfida a due che ha visto prevalere la proposta politica guidata da Tino, capace di intercettare il favore della maggior parte dei votanti. Il neo eletto primo cittadino ha conquistato il 58,45% delle preferenze, pari a un totale di 626 voti. Grazie a questo risultato, la sua lista si assicura una solida maggioranza consiliare con l’assegnazione di 7 seggi.
Il risultato dello sfidante
Si ferma invece al 41,55% dei consensi la corsa di Francesca Savari. La candidata alla carica di primo cittadino ha raccolto complessivamente 445 voti. Un bottino di preferenze che non è bastato per il sorpasso, ma che garantisce comunque alla sua coalizione l’ingresso nell’assise cittadina con 2 seggi destinati alla minoranza.