Amministrative Satriano: Massimiliano Chiaravalloti ancora Sindaco, staccati Drosi e Basile

Le urne hanno decretato la conferma del sindaco del comune di Satriano al termine di una avvincente sfida a tre. Massimiliano Chiaravalloti conquista la guida del paese, superando nettamente gli altri due sfidanti e assicurandosi la maggioranza in consiglio comunale.
Chiaravalloti ha ottenuto la vittoria raccogliendo il 47,81% dei consensi, che corrispondono a un totale di 1.047 voti. Questo risultato permette alla sua lista di aggiudicarsi la fetta più consistente dell’assise cittadina, con ben 8 seggi assegnati alla maggioranza.
Gli scenari per l’opposizione
Nulla da fare per gli altri due candidati alla carica di primo cittadino, che si spartiranno i banchi della minoranza.
Al secondo posto si piazza Michele Drosi, che ha intercettato il 27,63% delle preferenze, pari a 605 voti complessivi; per la sua lista scatta 1 seggio.
Chiude la tornata elettorale Giuseppino Basile, che ottiene il 24,57% dei voti a favore, equivalenti a 538 preferenze. Anche per la coalizione a supporto di Basile scatterà 1 seggio in consiglio comunale.