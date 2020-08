Amministrative Soverato 2020, esclusa la lista “Patto per lo Jonio”

“Apprendiamo la notizia della ricusazione della nostra lista.

Le motivazioni sarebbero due di cui una ampiamente superabile per giurisprudenza copiosa e l’altra fondata su una tesi (un candidato non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista propria) che non è divieto previsto dalla normativa elettorale ma solo sostenuta da una sentenza del Consiglio di Stato del 2014.

Provvederemo a depositare ricorso innanzi al TAR preposto entro le 48 ore di legge”. Lo rende noto il candidato a sindaco, Vittorio Sica, con un post su Facebook.