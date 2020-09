Amministrative Soverato 2020: il confronto tra i candidati a Sindaco

“Spazio Comune”, condotto da Anselmo Greco e ospitato nella sala consiliare del Palazzo di città di Soverato, vedrà protagonisti del confronto televisivo i candidati a sindato Vittorio Sica – per la lista “PATTO PER LO JONIO” ed Ernesto Alecci per la lista “CambiaMenti”.

Il programma andrà in onda sabato 12 settembre alle ore 14.30 e alle ore 21.00, sul canale 89 di Soverato Uno Tv ed anche in streaming sul sito internet www.soveratounotv.net sulla nostra pagina Facebook sul nostro canale YouTube