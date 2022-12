Analisi del mercato dei casinò online in Italia

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un netto aumento del numero di casino non aams nuovi attivi nel paese, un mercato che è destinato a espandersi ulteriormente nei prossimi anni. Questa crescita significativa è dovuta da una combinazione di fattori, tra cui una migliore connettività a Internet e un maggiore accesso ai media digitali. Si pensi che a partire dal 2017, gli operatori italiani hanno attirato più o meno tra i 20 nuovi giocatori al giorno. E il numero dei nuovi utenti continua a crescere a un tasso annuo del 16%, il che significa che oggi ci sono circa 4 milioni di giocatori in più rispetto agli anni precedenti. Si tratta di una cifra impressionante se si considera che l’Italia ha un numero di siti di casinò online inferiore a quello di altri importanti mercati europei come la Germania o il Regno Unito. In questo articolo daremo uno sguardo al mercato del gioco d’azzardo online in Italia, esplorando le sue attuali condizioni, così come alcune delle tendenze chiave che guidano il numero di giocatori Esploreremo anche alcune delle sfide che si prospettano per i nuovi arrivati, nonché il modo in cui gli italiani giocano ai casinò online.

Gli italiani che tipo di giocatori sono?

Come già accennato, il mercato italiano del gioco d’azzardo online è in costante crescita da qualche anno. Nel 2017, i giocatori erano più di 17 milioni, con una crescita del 13% rispetto all’anno precedente. Questo dato ha visto un parallelo aumento anche del numero di casinò online che si sono affacciati sul mercato, attirati dalla domanda sempre crescente. Nonostante l’elevato potenziale di crescita, però, è importante sottolineare che quello del gioco d’azzardo online in Italia rimane un mercato relativamente piccolo rispetto a quello di altri paesi europei come la Gran Bretagna, ad esempio. Ciò non toglie comunque che il Bel Paese si attesti tra i paesi d’Europa in cui si spende di più per il gioco: gli italiani sono dei grandi appassionati dei casinò online e grandi fan del gioco su device mobile (smartphone o tablet). A giocare di più, secondo l’Osservatorio Gioco d’Azzardo di Nomisma è la generazione Z (giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni), seguita da un pubblico di over 65. Tra i loro giochi preferiti, ci sono sicuramente le slot (il tipo di gioco più comunemente utilizzato nei casinò italiani) e i giochi di carte come baccarat, roulette e poker. Questa richiesta nel corso degli anni, ha dimostrato dunque come gli scommettitori italiani si rivolgano più verso i giochi tradizionali che innovativi, una tendenza di cui i bookmaker hanno dovuto tenere conto facendo diversi sforzi per adattare i loro giochi alle preferenze dei giocatori di casinò online italiani.

Sfide per i nuovi arrivati nel mercato italiano dei casinò online

Il gioco d’azzardo online è diventato parte integrante della cultura e dello stile di vita italiani, permettendo a tante persone di dedicarsi ad attività che altrimenti sarebbero off-limits a causa di leggi severe e tabù culturali. Per i nuovi operatori che si affacciano su questo mondo ci sono tante opportunità di far crescere le proprie società. Tuttavia, il mercato italiano del gioco d’azzardo online è attualmente dominato da un piccolo numero di operatori consolidati. Ma, per facilitare l’ingresso a sempre più bookmaker, il governo italiano ha attuato una serie di riforme volte a facilitare anche l’ampliamento dell’offerta da parte degli operatori esistenti. Queste riforme includono una modifica del quadro normativo per il gioco d’azzardo online, che ora consente agli operatori di offrire sia giochi da casinò che scommesse sportive. Insomma che dire? Che la competizione abbia inizio e che possiate scegliere i bookmaker più adatti ai vostri gusti!