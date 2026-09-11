Anas chiarisce sull’ulivo di Gagliato: “Nessun abbattimento, c’è un progetto per riposizionarlo”

In merito all’articolo pubblicato su Soveratoweb dal titolo “L’ulivo bizantino a Gagliato che la nuova strada vuole abbattere: “Salvatelo, è la nostra storia”“, Anas tiene a precisare quanto segue.

La gestione dell’ulivo monumentale, interessato dai lavori della nuova strada statale 182 “Trasversale delle Serre” (tratto Gagliato-Soverato), è oggetto di un’interlocuzione istituzionale con la Regione Calabria avviata sin dal mese di marzo 2025.

Nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, Anas si è assunta l’onere di redigere un progetto specifico per la ricollocazione di alberi di grandi dimensioni che interferiscono con il tracciato stradale, non limitato al solo ulivo oggetto delle segnalazioni.

Gli alberi verranno trasferiti in un’area di proprietà del Comune di Gagliato, già individuata, che sarà oggetto di un intervento di riqualificazione proprio attraverso la sistemazione degli esemplari monumentali da salvaguardare.

Anas ha affidato l’esecuzione di queste attività a una società specializzata e il primo sopralluogo in cantiere è fissato per il prossimo 15 settembre.