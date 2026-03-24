Anas: chiusura notturna sulla SS682 “Jonio Tirreno” per lavori programmati nella galleria Torbido

Per consentire gli interventi di messa a punto degli impianti installati nella galleria ‘Torbido’ – finora rallentati dalle recenti piogge alluvionali che hanno impedito i lavori sui tratti esterni di raccordo alla cabina di alimentazione – il tratto della strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’, tra il km 18,050 e il km 26,650, compresa la galleria “Limina”, sarà chiuso al traffico, in orario notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 a partire da mercoledì 25 marzo e fino alla notte di venerdì 27 marzo compresa.

Durante le ore diurne (06:00 – 22:00) la circolazione sarà regolare.Le modalità di chiusura saranno quelle già adottate in precedenza e il percorso alternativo sarà garantito attraverso la SP5, che congiunge gli svincoli tra Limina e Mammola.