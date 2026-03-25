Anas: per lavori, chiusura temporanea della SS106 “Jonica” a Badolato

Per consentire gli interventi di ripristino delle barriere del ponte sul torrente Barone e lungo i tratti in approccio, si rende necessaria la chiusura temporanea di un tratto della strada statale 106 “Jonica”, nel territorio comunale di Badolato in provincia di Catanzaro.
Nel dettaglio, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il km 151,420 e il km 152,070, in corrispondenza del territorio di Badolato Marina.
La limitazione sarà in vigore dalle ore 20:00 del 26 marzo 2026 e fino al 6 giugno 2026.
Durante le lavorazioni, la circolazione sarà deviata sulla viabilità alternativa locale, opportunamente segnalata in loco, con indicazioni lungo un percorso che si sviluppa attraverso la viabilità comunale (Viale Magna Grecia, Viale Aldo Moro e Via Cardarello).
Il programma delle chiusure al traffico e le viabilità alternative sono state oggetto di ampia condivisione istituzionale in sede di COV presso la Prefettura di Catanzaro