Anche a Petrizzi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

L’iniziativa nasce dal gruppo donne Avis della provincia di Catanzaro, (un gruppo formato di dirigenti donna delle Avis comunali della provincia), che ha voluto sensibilizzazione le persone ad astenersi dalle violenze sulle donne (nel lockdown per esempio sono aumentati i femminicidi).

La giornata mondiale contro la violenza sulle donne ha visto, il 25 novembre, ogni Avis comunale della provincia di Catanzaro, tramite i suoi referenti, qui a Petrizzi attraverso la consigliera Avis Dott.ssa Isabella Samà, recepire l’iniziativa, installando come simbolo una “panchina rossa” con lo slogan “se ami fallo forte, non con la forza” ed in numero antiviolenza 1522.

All’iniziativa ha partecipato, lavorando in tandem, l’Associazione teatrale Makròs con il suo presidente, dott.ssa Miriam Santopolo, già impegnata in diverse campagne antiviolenza, in tutto il territorio regionale e integrando al simbolo della panchina rossa, tante scarpette rosse appese a una corda, a simboleggiare le donne vittime di violenza, che invita tutti a riflettere e denunciare affinché rimanga alta l’attenzione per rompere questo silenzio assordante che si chiama indifferenza.

La panchina rossa, installata nel piazzale antistante la sede sociale di Makròs “pezzotto”, sarà un punto di partenza per future iniziative, da dove muoverà, come messaggero itinerante allo scopo di far passare il messaggio che la violenza contro le donne, dura 365 giorni all’anno.