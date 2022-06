Anche e soprattutto in questo momento è importante donare il sangue!

La donazione di sangue è un gesto di forte valore sociale e sanitario, ogni giorno tantissime persone hanno bisogno di trasfusioni per poter sopravvivere. Anche in questo weekend, recati in una delle tante sedi Avis del territorio che hanno programmato le raccolte.

Di concerto con i Centri trasfusionali dell’AO Pugliese Ciaccio e dell’ASP di Catanzaro Avis, anche e soprattutto in questo periodo, ha ulteriormente promosso la donazione di sangue: volontaria, anonima e consapevole nella provincia di Catanzaro.

Il sangue è un elemento indispensabile alla vita normale, inoltre è fondamentale nei servizi di pronto soccorso, nella chirurgia e nella cura di molte malattie.

Il problema è che non è riproducibile in laboratorio. In caso di bisogno può essere solo donato. Qui entri in gioco tu: con un piccolo gesto puoi contribuire a costruire un patrimonio collettivo, fondamentale per la salute di tutti.

Donando il tuo sangue puoi aiutare, per esempio, una donna che ha perduto molto sangue durante il parto a riprendere le forze, partecipare al miglioramento dello stato di salute di una persona affetta da tumore che la chemioterapia ha indebolito, permettere la guarigione a persone affette da malattie del sangue, soccorrere qualcuno che ha avuto un brutto incidente.

Oggi non esiste un prodotto capace di sostituirsi al sangue umano, il sangue non può essere prodotto artificialmente: la disponibilità di questa risorsa, insostituibile e indispensabile nella terapia di molte malattie, dipende dalla disponibilità e dal senso civico dei donatori. Donare sangue volontariamente e con consapevolezza permette di concretizzare la propria disponibilità verso gli altri, ma anche verso se stessi, poiché così facendo si alimenta un patrimonio collettivo di cui ciascuno può usufruire al momento del bisogno.

I requisiti per donare sono:

Età 18-60 anni (per candidarsi a diventare donatori). Chiunque desideri donare il sangue per la prima volta dopo i 60 anni può essere accettato a discrezione del medico responsabile della selezione. È possibile continuare a donare fino al compimento del 65° anno d’età e fino al 70° anno previa valutazione del proprio stato di salute.

Peso Non inferiore ai 50 kg, stato di salute Buono, un sano stile di vita, nessun comportamento a rischio che possa compromettere la nostra salute e/o quella di chi riceve il nostro sangue. L’idoneità alla donazione del sangue viene stabilita da un medico mediante un colloquio, una valutazione clinica e una serie di esami di laboratorio previsti per garantire la sicurezza del donatore e del ricevente.L’elenco completo dei requisiti fisici del donatore è contenuto nell’allegato IV del Decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015 recante “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”.

Oltre alle donazioni che le Avis Comunali organizzano su tutto il territorio provinciale, puoi donare tutti i mercoledì e tutti i venerdì presso la sede dell’UdR di Germaneto nella Zona Industriale di Caraffa di Catanzaro e precisamente in Contrada Profeta, tel 0961.789302.

Pochi minuti del tuo tempo potranno salvare una vita, per prenotare la donazione basterà collegarsi sul sito www.avisprovincialecatanzaro.it, sulla pagina Facebook o sul profilo instagram di Avis provinciale Catanzaro per consultare i luoghi e le date disponibili oppure usare la nuovissima webApp “chiamami” disponibile all’indirizzo: www.avisprovincialecatanzaro.com/chiamami