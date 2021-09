Anche Girifalco partecipa alla “Giornata Mondiale per il Cuore”

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale su input del vicesindaco con delega alla Sanità Alessia Burdino, è in programma per mercoledì 29 settembre a partire dalle ore 15 con due tipologie di screening: elettrocardiogramma con referto e test misurazione colesterolo. La manifestazione si svolgerà in collaborazione con il Lions club Lamezia Terme Valle del Savuto, l’Avis Comunale Girifalco, la Pro Loco, l’Associazione Donne Medico e Tele Pepè.

Dopo gli screening, che si terranno in piazza della Repubblica, la giornata proseguirà, alle ore 17, con una dimostrazione BLSD nel salone parrocchiale in piazza Umberto I, ed un approfondimento scientifico, alle ore 18, dal titolo “Use heart to Connect”, sempre nel salone parrocchiale.

Sono previsti i saluti del sindaco Pietrantonio Cristofaro, di Carmelo Marzano, presidente Lions Club Lamezia Terme – Valle del Savuto, Rocco Chiriano – presidente Avis Comunale Girifalco e Maria Loiarro – presidente Associazione Italiana Donne Medico – Sezione Girifalco. Dopo l’introduzione del vicesindaco Alessia Burdino, interverranno, invece, i cardiologi Giovanni Paola e Giovanni Carnovale. Mentre sarà la professoressa Angela Sciacqua, direttore Cattedra di Geriatria Università Magna Graecia di Catanzaro e direttore UOC Geriatria AOU Mater Domini Catanzaro, a relazionare sul tema “L’utilizzo della tecnologia nel monitoraggio domiciliare dei pazienti con scompenso cardiaco cronico”.

Modererà il dibattito Pasqualina Stranieri, dottoressa in Farmacia. Spazio, anche, ai bambini – dalle ore 17 alle ore 19 – con l’attività pensata e curata dalla Pro Loco Girifalco “ASCOLTA IL TUO CUORE” – Piazza della Repubblica (in caso di pioggia piano terra Comune).