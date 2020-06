Anche la Chiesa dell’Immacolata di Badolato candidata al censimento del FAI – Luoghi del Cuore 2020

A seguito del successo delle straordinarie e partecipate “Giornate Fai di Primavera” del Marzo 2019, – che hanno registrato a Badolato borgo la presenza, in due giorni, di circa 5000 visitatori e che ha visto collaborare in rete un comitato organizzativo composto da associazioni, confraternite ed Enti/Istituzioni locali assieme alle delegazioni del FAI di Catanzaro – la Confraternita dell’Immacolata ha deciso di candidare la Real Chiesa dell’Immacolata al censimento nazionale “FAI – I Luoghi del Cuore 2020”.

La candidatura del luogo, partita online 2 anni fa dal nostro confratello Vincenzo Varano, è stata oggi rilanciata grazie al coordinamento e all’importante contributo dell’Associazione “La Radice”, con il notevole e pregiatissimo lavoro di ricerca del prof. Vincenzo Squillacioti, dell’Associazione Turistica “Pro Loco Badolato”, del Polo di Badolato dell’A.Op.T. “Riviera e Borghi degli Angeli”, del Comune di Badolato e della stessa Confraternita dell’Immacolata e soprattutto da un fruttuoso coordinamento da parte di Guerino Nisticò a seguito di un proficuo scambio di opinioni con gli amici del FAI.

Vi chiediamo ora di sostenerci in questa importante iniziativa. Condividete, fate passaparola, votate e fate votare on line. Il Vostro voto è oggi importante per salvare la lanterna della cupola, dallo stile architettonico bizantineggiante, della nostra amata e suggestiva Chiesa dell’Immacolata di Badolato (CZ), mirabile esempio dell’arte secentesca calabrese.