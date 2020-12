Ancora sul cinema

Gli intellettuali che sulla mafia campano [non capite male: sulla mafia è complemento di argomento, de e l’ablativo] sono insorti a difesa dei film sulla mafia [vedi sopra], come se qualcuno volesse togliere loro questa originalissima fonte di ispirazione: non sia mai! Tranquilli, io vorrei girare film sulla mafia come su tantissimi altri aspetti della Calabria, però…

Siccome facevo il professore, mi viene a mente la Divina Commedia, opera d’altronde molto cinematografica. Siccome quasi tutti i defunti e prossimi a defungere sono contemporanei al 1300 circa, se uno la legge con curiosità scopre che l’Europa e l’Italia, e in particolare Toscana e Romagna, erano zeppe di ogni immaginabile umano peccato e relativi peccatori: papi simoniaci e imbroglioni (Inf. XIX, XXVII), intellettuali e arcivescovi sessualmente fantasiosi (Inf. XV), aspiranti cannibali (Inf. XXXIII), politicanti corrotti (Inf. XXI e XXII), donne dalla condotta pessima, discutibile o sospetta (Inf. V, Purg. VIII, Par. IX: sì, pure il Paradiso!), e comunque dal vestiario un po’ troppo ridotto (Purg. XXIV), ed eccetera con ladri, assassini…

Ebbene, siccome Dante non era politicamente corretto, di tutti costoro e di ogni altra fetenzia fa il nome; e di qualche peccatore adombra dei gialli ancora da risolvere, tipo Pia (Purg. V).

Se invece fosse stato uno scrittore calabrese, intanto avrebbe detto “quello lì che tu sai”; e comunque, nel caso di Paolo e Francesca, avrebbe dato la colpa non al romanzo (“galeotto fu il libro e chi lo scrisse”), ma alla ndrangheta: e già fiaccolate con palloncini a forma di conig… beh, nel nostro caso, a forma di becco.

Se io dovessi girare un film sulla mafia, intanto eviterei case abbandonate da un secolo, e ambienterei in un paese qualsiasi, poniamo Soverato, all’aeroporto di Lamezia, al porto di Gioia (toh!), e, ovviamente, a Germaneto; e immaginerei un mafioso del 2021, con giacca e cravatta e laurea, laurea vera, in America; e, nel mezzo dell’indagine contro di lui, un bel… insomma, no, un giudice di facili costumi e ladro; e, siccome quello è reo confesso, lo chiamerei Petrini. Del resto, Dante, quando vuole annunziare che andrà all’inferno papa Bonifazio, mica dice “quello”, dice esattamente Bonifazio (Inf. XIX).

Ecco, il mio soggetto sarebbe stuzzichevole, ambiguo, da tenere lo spettatore in tensione per decidere se è peggio il giudice o il mafioso… alla scena finale, un giovane tenente dei Carabinieri dai nervi saldi e dalla mira precisa, che risolva il problema: tanto, per il mafioso pistolettato sarà un incidente sul lavoro, e non gliene importa a nessuno, nemmeno a lui e familiari.

Con la scusa del film, farei vedere aree archeologiche, musei, castelli, mari, monti, laghi… tutte le cose interessanti della Calabria che i Calabresi, generalmente, ignorano. Vi posso citare due famosissimi dotti di Soverato che mi confessarono non essere mai stati a Roccelletta: km. 17! È Natale, però, e ometto.

Tipo la serie “Don Matteo”, dove inventano omicidi in paesi dove non ammazzano nessuno dai tempi del Lupo di Gubbio, però fanno vedere l’Umbria. Questa è pubblicità, altro che le melensaggini e le arance di Muccino!

Finito il film sulla mafia, via uno d’amore, d’odio, d’avventura… e, per non privarmi di nulla, uno di altissimo livello filosofico, alla Bergman. Beh, ragazzi, quando qui si faceva filosofia, in Svezia non sapevano ancora salare e seccare il merluzzo per stocco e baccalà. Possiamo girare anche noi uno di quei matton… ops, capolavori.

Ulderico Nisticò