Ancora sulla Regione Calabria

I calabresi si dividono in due categorie: quelli che pensano malissimo della Regione Calabria, e quelli che ne pensano ugualmente malissimo però non lo dicono in quanto parenti di qualcuno e speranzosi di un favore. Non esiste una terza categoria, cioè qualcuno che della Regione Calabria pensi e parli bene.

Secondo le statistiche, la Calabria è la penultima d’Europa; non consolatevi, perché l’ultima è una landa selvaggia detta Guiana Francese. Cacciata quella selva, la Calabria è l’ultima. Una delle cause di tale pessima collocazione è senza alcun dubbio la Regione, detta anche Cittadella. Occhiuto almeno ci ha provato, a differenza di tutti gli altri.

Dirà qualcuno: Ma che ti ha fatto, o che ha fatto di male la Regione? Niente a me, anzi nemmeno niente alla Calabria; non ha fatto nientissimo di male come non ha mai fatto, dal 1970, moltinientissimo di bene: non ha fatto niente! E, peggio di peggio, non ha speso le valanghe di soldi arrivati da Roma o da Bruxelles, e li ha rimandati vergini indietro.

Come mai? Ma per evidente inettitudine di presidenti, assessori, consiglieri e delle torme di sederi piatti dei dieci piani. E siccome sederi piatti e politicanti calabresi sono, nella media, più o meno equivalenti a quelli di qualsiasi altro posto del mondo per un minimo di cervello, la causa non può essere che X o Y siano poco intelligenti o poco istruiti in quanto singole persone: la causa è un sistema.

La causa è che se, una volta ogni secolo, l’assessore Tizio ha avuto un’idea, il funzionario Sempronio ha impiegato qualche mese a girarsi i pollici prima di metterla in pratica; e il suo impiegato Caio qualche altro mese per spedire una circolare: e intanto scadevano i termini, e i soldi, addio.

Quindi la causa è che Caio è pigro, Sempronio è pigro, e l’assessore Tizio non ha… i baffi per comandare e per assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di Sempronio e Caio.

E non li può avere, se la sera prima è stato a cena con Caio e Sempronio sotto la supervisione di Mevio… e magari Mevio è un numero più importante di quello dell’assessore Tizio! Non so se è chiaro.

Ora pare che si debba votare di nuovo. Secondo voi, si “aprirà un dibattito” tra partiti e tra famosissimi intellettuali sbarcatori di Ulisse e scopritori di Italo e dell’acqua calda? Ma no: e ci ritroveremo, con qualche lieve modifica, la stessa solfa dal 1970.

Ulderico Nisticò