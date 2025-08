Ancora sulla Regione, ovvero Le tragedie storiche della Calabria

Tranquillizzatevi, non leggerete i soliti piagnistei da premio letterario e cittadinanza onoraria di Pietracupa. Le tragedie storiche della Calabria non sono i terremoti, o il Giappone dovrebbe essere disabitato; e tanto meno le “dominazioni”, se Milano è stata dominio straniero dal 1536 al 1859 e viveva benissimo lo stesso; o le guerre e conflitti civili, avvenimenti che in Kalabria e Calabria [leggete il mio Storia politica della Magna Grecia] sono stati rarissimi.

No, la tragedia storica della Kalabria e Calabria è quello che c’è in testa ai kalabresi e calabresi, ed è il pensiero astratto, o, per dirla terra terra, “po’ vidimu”, un “poi” che non arriva mai, e intanto passano i secoli. Risultato, la Calabria del 2025 è l’ultima d’Europa; mentre gli altri fanno e non pensano.

A noi invece servirebbe qualcuno che decida oggi e oggi attui; voce del verbo attuare, non sperare e dormirci sopra; e oggi, non domani o nel nostro eterno aoristo. Per i diversamente grecisti, l’aoristo è il tempo verbale non-tempo, non definito: come quando noi diciamo “eu vinna” nel momento in cui stiamo parlando.

Visione aoristica della vita! Detto questo per la gioia dei glottologi e degli studiosi di sociologia linguistica, invito tutti i nostri conterranei a pensare in italiano, dove esistono le categorie verbali di “feci, ho fatto, facevo, faccio, farò, avrò fatto”, con nettissime differenze cronologiche. Insomma, decidere e fare, subito! De-cidere, dal latino “de-caedo”, tagliare; tagliare corto, rischiare, senza l’altra turba psichica calabra che è il perfezionismo, per cui c’è sempre un meglio del meglio. E invece urge un “cosa fatta, capo ha”!

Io conto un voto, 01; io non ho tessera di partito dal 31 dicembre 1994, ultimo anno del MSI-DN: quindi non mi gravano obblighi statutari e morali. Traduzione, posso votare o no, o (dedico questo spassoso aneddoto a due amici, e loro sanno perché) “voto dove mi pare”. Un voto è (01).

Non ho mai chiesto niente alla Regione, e la Regione, che ha nominato consulenti anche Pinocchio e Lucignolo purché parenti o amici degli amici, non mi ha mai chiesto niente; con eccezione della Princi, finita però nel ridicolo. Insomma, il mio piccolo e solitario voto o non ci sarà, oppure lo darò a chi mi assicura che andrà alla Cittadella non per pensare…

…ne abbiamo di pensatori, nella storia della Kalabria e Calabria! E tutti rigorosamente utopisti: i pitagorici, Gioacchino, Campanella, i garibaldini, gli sbarcatori di Ulisse, gli scopritori dell’acqua calda e del re Italo, i sognatori di borghi perduti da ripopolare… L’unico che teneva i piedi per terra fu Cassiodoro: venite a Squillace il 17 prossimo.

No, ragazzi, non voterò per nessuno del genere utopia. L’Odissea la so in greco; di re Italo so tutto in greco e in latino… Ulisse era un furbone come il nonno Autolico (“proprio un lupo”), ma tornò a casa povero e pazzo; Italo formò uno Stato come si formano tutti gli Stati, “con la politica e con la violenza”, però il suo impianto non dovette durare oltre la morte del fondatore. Magari ne avessimo uno, di Italo!

E alla Regione? Bene, leggerò le liste; se, o ammesso qualcosa mi convinca, voterò; altrimenti, tanti saluti.

Ulderico Nisticò