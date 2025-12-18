Ancora un incidente sulla Statale 106, due feriti

Non si arresta la scia di incidenti sulla Strada Statale 106 “Jonica”. Nel pomeriggio di oggi, un nuovo scontro si è verificato nel territorio comunale di Corigliano-Rossano, precisamente all’altezza della Zona Industriale (area urbana di Corigliano).

La dinamica e i soccorsi

​L’impatto ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi per prestare le prime cure agli occupanti dei veicoli. Secondo le prime informazioni raccolte, sono due le persone rimaste ferite nel sinistro; fortunatamente, stando ai rilievi iniziali, nessuno dei due verserebbe in gravi condizioni o in pericolo di vita.

Traffico in tilt

​Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale, un’arteria già nota per la sua criticità. Si segnalano attualmente code e forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Le autorità competenti sono al lavoro per mettere in sicurezza la carreggiata e deviare il traffico, mentre si attende la rimozione dei mezzi incidentati.

L’appello dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”

​A dare notizia dell’accaduto è l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che da anni monitora con attenzione i pericoli della “Strada della Morte”.

L’associazione, nel comunicare l’ennesimo sinistro, rinnova l’invito a tutti gli automobilisti alla massima prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, specialmente nei tratti ad alta densità di traffico come quello della Sibaritide.