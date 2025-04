Ancora un travolgente successo delle giovani danzatrici di Monasterace

Dopo l’incetta di medaglie n.15 d’oro nella gara regionale di Catanzaro di pochi giorni fa le giovani e brave danzatrici della Scuola di danza della Società Karate Club di Monasterace guidate dalle bravissime maestre d’arte Marta Cherubino e dalla sua collaboratrice Lucia Frangipane hanno sbaragliato, letteralmente anche le loro avversarie nella gara di Lamezia conquistando meritatamente ben 10 medaglie d’oro e 1 d’argento.

Già in occasione del meraviglioso successo di Catanzaro difronte a fatti sportivi così eccezionali ed in questo caso che riguardano giovanissime ragazze ho sentito la necessità e la voglio di scrivere un articolo.

Perché mi piace evidenziare le tante eccellenze che abbiamo nei nostri territori molto spesso denigrati dai mass media nazionali che amano parlare della Calabria come terra di mafia mentre fanno finta di non sapere che tutte le civiltà sono nate qui e qui ancora rimangono a testimonianza monumenti, musei, e altri reperti storici per non parlare della natura incontaminata, del mare trasparente, e soprattutto dal conclamato calore umano e affettuosa accoglienza.

Anche le bravissime e invidiabile ragazze con una grande dimostrazione di saper apprendere e mettere in pratiche le preziose lezioni e nozioni artistiche della lla loro eccezionale e competente maestra Cherubino e company e loro con i loro primati si aggiungono meritatamente al patrimonio socio-culturale e sportiva della nostra meravigliosa Calabria. Sto scrivendo queste cose con il cuore senza aver avuto ancora il piacere di conoscere la maestra Marta Cherubino, ne’ le sue allieve e la sua scuola. Mi riprometto di farlo il piu’ presto possibile

Alle tantissime medaglie della competizione nel carniere della scuola di danza di Monasterace si sono aggiunte nell’incontra regionale di Lamezia Terme altre 12 d’oro e 1 d’argento. Le protagoniste di questi trofei sono sta le giovanissime : Lavinia Princi, Iris Taverniti, Chanel Costa, Adele Saily, Francesca Riggio ,Fatima Martelli. Gaia Zannino, Francesca Marino, ,Marika Ciancio, ,Desiree’ Riggio, Giulia Scarano, Jasmine Iancu, Ines Politi, Emily Pasquino, Anna Fortuna, Patrizia Stratoti, Rebecca Spagnolo, Adriana Amato, Maria Francesca Marziano, Matilde Panetta, Anna Papandrea, Desire’ Baldari, e Maria Grazia Comito., Martia Delto, Giorgia Pia Calabrese e infine Nicole Bova. Mamma quante!

Mentre mi congratulo con le maestre e le allieve e tutti collaboratori della scuola porgo loro gli auguri piu’ sinceri e affettuosi per la Santa Pasqua, che sia momento di pace, fratellanza e gande amicizia e rispetto. Al carissimo amico Vincenzo Raco il più ringraziamento che puntualmente mi innorma su avvenimenti meravigliosi come questi e se cosi’ non fosse non potrei esprimere questi miei pensieri e anche a lui gli auguri piu’ affettuosi di Buona Pasqua assieme alla sua famiglia con l’impegno di poterlo incontrare presto e ringraziarlo personalmente.

Mario Murdolo