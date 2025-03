Andrea Mammoli a Soverato: il campione IFBB Pro si racconta e incontra i fan

Allenamenti esclusivi, un seminario e l’evento Naturium: il 30 marzo una giornata imperdibile per gli appassionati di bodybuilding

SOVERATO – Il mondo del bodybuilding incontra il pubblico di Soverato in un evento esclusivo che vedrà protagonista Andrea Mammoli, atleta professionista IFBB Classic Physique Pro e qualificato per Mr. Olympia 2025. Domenica 30 marzo, la palestra Flex Gym e il progetto Naturium accoglieranno Mammoli per una giornata di allenamenti, incontri e approfondimenti sul mondo del fitness e della nutrizione.

L’evento, organizzato in collaborazione con il progetto culturale Naturium – Cibo & Natura, prevede un allenamento a porte chiuse per un numero limitato di partecipanti, una visita presso il Naturium di Montepaone con spuntino proteico gratuito e sessioni di foto e interviste, per poi concludersi con un seminario in palestra aperto a tutti, con la possibilità di incontrare Mammoli e ottenere autografi.

Dal sogno alla realtà: il percorso di Mammoli

Andrea Mammoli non è solo un atleta di punta del panorama italiano, ma anche un esempio di determinazione e passione. È lui stesso a raccontarlo:

“Da ragazzino ero magro e insoddisfatto del mio aspetto. Guardavo i primi fit model americani e desideravo assomigliare a loro. Ma non avevo soldi per la palestra, così con un amico ci siamo allenati in una piccola area in riva al fiume, usando pesi improvvisati fatti di cemento e ferro arrugginito. Dopo cinque mesi ho messo da parte i soldi per iscrivermi in palestra. Da quel momento, la sala pesi è diventata la mia seconda casa.”

Nel 2018 arriva la prima gara, ma senza risultati di rilievo.

“Non entrai neanche in finale, ma quella sconfitta accese in me una determinazione feroce. L’anno dopo, in Fit Italy, vinsi sia nella categoria Men Physique che Classic, e capii che era solo l’inizio.”

Nel 2021 il passaggio alla Pro League, fino al grande salto nella categoria Classic Physique Pro.

“Volevo la Pro Card e non mi sarei fermato finché non l’avessi ottenuta. Alla sesta gara della stagione, a soli 23 anni, sono diventato il più giovane IFBB Classic Physique Pro in Italia.”

Dopo una pausa di tre anni, Mammoli è tornato nel 2024 con un unico obiettivo: qualificarsi per Mr. Olympia.

“Ho gareggiato a Budapest, Germania, Toronto, ma non arrivava la qualificazione. Volevo fermarmi. Poi ho scoperto una gara a Milano che avrebbe dato accesso all’Olympia 2025. Mi sono preparato e ho lottato fino all’ultimo. Quel giorno, di fronte alla mia gente, ho finalmente strappato il biglietto per Las Vegas.”

Il 30 marzo a Soverato: un evento da non perdere

L’evento del 30 marzo rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di fitness e bodybuilding. Ecco il programma della giornata:

Ore 10:00-11:30 – Allenamento a porte chiuse alla Flex Gym di Soverato (prenotazione obbligatoria, max 25 persone).Ore 12:00 – Visita al Naturium di Montepaone con spuntino proteico gratuito, interviste e foto.Ore 16:00-18:30 – Seminario gratuito in palestra, a Soverato, con foto e autografi. Aperto a tutti.

Un’occasione per scoprire i segreti di un campione, conoscere il suo percorso e vivere una giornata all’insegna dello sport e della motivazione. Per informazioni e prenotazioni: 339.7624168.