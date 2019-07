Andrea Rotella nuovo preparatore atletico del Volley Soverato

Novità in casa Volley Soverato. Si separano, infatti, le strade tra la società del presidente Matozzo e il preparatore atletico Patrizio Ruocco che, per motivi personali, non potrà continuare il rapporto di lavoro con il sodalizio ionico. La società, a proposito, ringrazia Patrizio Ruocco per l’impegno e la professionalità avuta nelle stagioni di militanza nello staff tecnico del Volley Soverato augurando allo stesso le migliori fortune professionali e personali.

Ovviamente, la società si è subito attivata per un nuovo preparatore atletico e ufficializza l’arrivo nello staff tecnico di coach Bruno Napolitano del giovane Andrea Rotella classe 1994, nato a Catanzaro, che, nell’ultimo biennio, ha affiancato un preparatore di altissimo profilo quale Alessandro Mattiroli, preparatore della nazionale italiana di volley femminile.

Nonostante la giovane età, Andrea Rotella ha già maturato esperienze professionali di livello nazionale come stagista presso UYBA Busto Arsizio sia con la prima squadra che con il settore giovanile. La figura di Andrea è stata scelta dalla società e dallo staff tecnico con grande convinzione; il percorso di programmazione attraverso la valorizzazione di giovani profili meritevoli, legati al territorio, continua in casa Volley Soverato.

Sul suo arrivo a Soverato il nuovo preparatore atletico ci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in biancorosso:” Sono felice di entrare a far parte del Volley Soverato, coltivavo da anni il desiderio di lavorare nell’ambito del professionismo nella mia terra. Sono onorato di avere accanto a me un team di esperti che stimo e dai quali sono sicuro potrò imparare molto. Ringrazio per la fiducia il presidente Matozzo, il coach Napolitano e tutto il suo staff, con i quali sono da subito entrato in sintonia e che fin dal primo momento mi hanno accolto e fatto sentire a mio agio. Assicurò loro e alla società impegno e serietà perché il mio contributo a questa squadra e a questo progetto possa condurre ai traguardi sperati. Colgo l’occasione anche per salutare tutti i tifosi del Volley Soverato che non vedo l’ora di vedere e sentire in massa al “Pala Scoppa”.