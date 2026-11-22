Rimasta vedova si è ritrovata da sola a lavorare nei campi per mandare avanti la famiglia con le sue sei figlie

Una grande festa famigliare, intima e al contempo di tutto il paese quella per i 100 anni di Angela Marchio, celebrata a Cropani con la partecipazione di tutti i parenti, del sindaco Raffaele Mercurio e del parroco padre Francesco Critelli.

Una donna che ha dedicato l’intera sua vita alla famiglia e al lavoro. Rimasta vedova a 60 anni, il marito è morto a 62 per un infarto, lei si è ritrovata da sola a mandare avanti la famiglia con le sue sei figlie! Casalinga, ha sempre lavorato con nei campi.

È la seconda donna centenaria vivente, nata e vissuta a Cropani, sempre nel centro storico. È nonna di 8 nipoti e 5 pronipoti. Vive la sua vita interagendo costantemente con tutti, grazie alla sua lucidità mentale. Per quanto riguarda la sua salute, solo qualche minimo acciacco dovuto alla sua veneranda età.

Con un soffio ha spento le cento candeline sulla torta, nella sua casa storica all’ombra del campanile del Duomo di Cropani, il più alto della Calabria. Circondata e sostenuta dall’affetto dei suoi cari. Poi la cena in forma privata con gli intimi al San Lorenzo, dove è stata accolta affettuosamente da Michele Logozzo.

“Grazie di cuore a tutti voi! – sono le parole della centenaria Angela Marchio – Arrivare a 100 anni è un dono grande, ma il regalo più bello siete voi, che con il vostro affetto avete riempito di gioia questa giornata e tutta la mia vita. In un secolo di vita ho visto cambiare il mondo, ma l’unica cosa che non è mai cambiata è la bellezza della vostra vicinanza. Grazie per aver festeggiato con me questo traguardo”. Brindisi di rito benaugurante per tutti.

Ed ecco l’augurio delle figlie alla mamma centenaria: “Cento candeline non si spengono tutti i giorni!

Oggi festeggiamo felici e fieri non solo un secolo di storia ma celebriamo le radici della nostra famiglia, il nostro porto sicuro, la meraviglia della tua vita in un percorso fatto di sacrifici silenziosi, di un amore incondizionato dato alla famiglia a noi sei figlie in periodi non sempre rosei.

Hai cercato di colmare l’affetto di un padre mancato troppo presto, di Saverio a noi tanto caro, con tanto amore insegnandoci cosa conta davvero nella vita.

Ogni giorno passato con te è un dono prezioso, il nostro punto di riferimento che con saggezza e dedizione ci ha insegnato cosa conta davvero nella vita. Anche noi figlie abbiamo una missione: quella di far sentire speciale la propria mamma. Saremo eternamente una parte di te e non sai quanto questo ci riempie di orgoglio.

Ti vogliamo immensamente bene, grazie di esistere e di essere la nostra mamma. Buon centesimo compleanno, le tue adorate figlie”.

Al rientro a casa, Angela, felice, si è seduta davanti al focolare ed è rimasta lì, da sola, a guardare ardere la legna d’ulivo. A carezzare i suoi ricordi con un accenno di sorriso.

Luigi Stanizzi