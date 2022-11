“Anima Randagia” è alla ricerca di nuovi volontari

L’associazione “Anima Randagia” di Catanzaro, presieduta da Francesca Console, è alla ricerca di nuovi volontari. Volontari che amano gli animali senza riserve, e che sono disposti a spendere un’ora o due della settimana per la gestione dei cani accuditi. Da diversi anni, infatti, “Anima Randagia” si spende per dare soccorso e riparo a cani e gatti randagi abbandonati a loro stessi, provvedendo a sue spese alle cure, al mantenimento ed agli interventi di sterilizzazione.

Ma la ricerca dei volontari si allarga anche al web, con l’inserimento degli appelli di adozione degli animali sui canali social dell’associazione, che necessitano di aggiornamenti continui.

Sta muovendo i primi passi, inoltre, l’organizzazione di mercatini e di progetti nelle scuole, allo scopo di sensibilizzare i cittadini alla piaga del randagismo ed a quella degli abbandoni.

L’attività dell’associazione abbraccia, quindi, aspetti diversi, che richiedono nuova linfa e nuovo entusiasmo per poter garantire agli animali ciò di cui hanno bisogno.

Per entrare a far parte della famiglia di “Anima Randagia” basta collegarsi alla pagina facebook (associazione Anima Randagia Odv- Per la Tutela degli Animali in Calabria) e contattare l’associazione in privato.