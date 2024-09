Anna Claudia Celi di Montepaone incoronata nuova Miss Italia Calabria 2024

Anna Claudia Celi é Miss Calabria 2024, , assicurandosi così un posto tra le finaliste nazionali di Miss Italia.

Seconda classificata Chiara Cipri, terza Martina Salvatore, quarta Ilaria Imbrogno Lo Gullo e quinta Laura Isabela Bacs.

Madrina della manifestazione, i cui esclusivisti regionali sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, titolari della “Carli Fashion Agency”, Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, ed ospiti i Tiromancino.

Anna Claudia Celi ha 24 anni ed é di Montepaone. “Sto provando – ha detto la nuova Miss Calabria – emozioni indescrivibili. Non mi aspettavo di ricevere così tanto in poco tempo”.

“Questa, per me, é stata una stagione molto intensa. Sono cresciuta molto in questo percorso e sono più consapevole delle mie capacità. Porterò con me anche le importanti amicizie che ho costruito durante questo viaggio”.