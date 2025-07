Anna La Croce talento calabrese tra musica e sogni: “Amici è il mio prossimo obiettivo”

Ha conquistato il pubblico con la sua voce intensa ed emozionante, ha già calcato palchi importanti in Italia e ora guarda avanti con determinazione: Anna La Croce, giovane cantante di Catanzaro, ha festeggiato i suoi 18 anni lo scorso ottobre e sogna di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi per continuare a crescere nel mondo della musica e dello spettacolo.

Anna ha già raccolto successi prestigiosi. Dopo aver scritto e pubblicato i suoi primi inediti (“La scia del tempo”, “Sto cercando te” in collaborazione con Luca Napolitano, e il più recente “Ci sono anch’io”, una canzone che affronta con forza e sensibilità il tema del bullismo), ha rappresentato l’Italia e la Calabria alle Olimpiadi Mondiali delle Arti Performative, conquistando la medaglia di bronzo nella categoria 16-18 anni e salendo sul podio tra 27 paesi dell’Unione Europea. Dopo il trionfo nella Performer Cup 2023 (categoria B), è stata promossa nella prestigiosa categoria A, riservata ai migliori giovani talenti artistici.

UNA CARRIERA IN ASCESA

Studentessa brillante, Anna ha conseguito quest’anno il diploma con il massimo dei voti, 100/100, presso l’Istituto ITC XXIV Maggio di Trappitello Taormina. Contemporaneamente porta avanti gli studi musicali al Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, dove ad ottobre svolgerà la laurea triennale per formarsi a 360 gradi nell’ambito musicale. Anna studia con impegno per diventare un’artista completa, ma anche per costruire un piano B: diventare insegnante di musica, aiutando così chi, spesso, dopo poco si scoraggia, a credere nei propri sogni. Nel frattempo continua a portare avanti il progetto “Artista per Passione” dell’istituto ITC XXIV Maggio e resterà sempre legata al mondo della sua scuola superiore.

Nel settembre 2024 ha aperto il concerto di Angelo Famao durante l’evento “Siano in Festa”, emozionando il pubblico con brani come “Perfect” di Ed Sheeran, “Ci vediamo a casa” di Dolcenera e il suo inedito “Sto cercando te”. Ha inoltre aperto il concerto di Dargen D’Amico e Cristiano Malgioglio al Cortale Festival 2023, e ha duettato con Federica Carta, dimostrando una spiccata capacità interpretativa e una forte presenza scenica.

“La musica è la mia casa – racconta – e vorrei farne la mia vita. Il mio sogno è diventare una performer completa, un’artista che sa emozionare e comunicare con il cuore.”

IL MESSAGGIO DI “CI SONO ANCH’IO”

Con “Ci sono anch’io”, Anna ha scelto di affrontare un tema delicato e importante: il bullismo.

La canzone racconta storie di esclusione, difficoltà e solitudine, ma soprattutto di forza, resistenza e voglia di farsi sentire. Un inno a chi ogni giorno lotta per affermare la propria identità e il proprio valore, nonostante gli ostacoli.

“Voglio che questa canzone sia un messaggio di speranza e coraggio per chi si sente solo o diverso – spiega Anna – perché tutti meritano di essere ascoltati e accettati. La musica può aiutare a superare le paure e far capire che non si è mai soli.”

Il videoclip ufficiale è già disponibile online e ha riscosso ottimi consensi, raggiungendo un pubblico sempre più ampio.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Uno dei momenti più emozionanti dell’ultimo anno per Anna è stato il suo primo provino per Amici. Un’esperienza vissuta con il cuore in gola, che ricorda con emozione:

“Appena conclusa una giornata intensa e ricca di emozioni: ho partecipato al mio primo casting per Amici. Inizialmente non credevo fosse vero… anche solo fare il provino e vedere da vicino un programma che seguo fin da piccola, il mio sogno, è stato bellissimo. C’è stata molta emozione, è stato davvero speciale. Ho ancora la pelle d’oca al pensiero di quelle salette, è come se mi fossi vista realmente davanti a quel televisore. Tutte quelle telecamere, le amicizie nate… è stato un mondo nuovo e incredibile.

Questo momento ha segnato profondamente il mio percorso artistico, un passo importante verso ciò che desidero con tutto il cuore. Ancora non ci credo… questa esperienza è stata un’emozione che non dimenticherò mai.

A prescindere da come andrà, sono grata per averla vissuta. So che non sarà sempre facile e che le sconfitte potranno arrivare, ma non mi lascerò abbattere. Con determinazione e passione sono certa che ce la farò.”

La giovane artista è stata inoltre premiata da una giuria composta da professionisti del settore, tra cui Garrison Rochelle e Valentina Spampinato, che hanno apprezzato la sua sensibilità interpretativa e la naturalezza con cui trasmette emozioni sul palco.

Anna spera di continuare a fare della musica uno strumento di comunicazione profonda e autentica. Vuole riuscire a emozionare chi l’ascolta, ma anche dare forza a chi, a volte, non si sente abbastanza per credere in sé stesso. I suoi messaggi sono sempre intensi, potenti e toccanti, perché per Anna la musica è un mezzo per parlare al cuore delle persone e trasmettere speranza.

“Non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni. La strada è lunga, ma io ci sono. E ci sarò sempre, con la mia voce.”

Il suo sogno è salire non solo sul palco di Sanremo, ma anche su quelli importanti in tutta Italia e, un giorno, all’estero, per farsi conoscere e far conoscere la sua musica, costruendo una fanbase sempre più forte e partecipe del suo cammino.

Anna sogna di fare della musica la sua vita e il suo futuro, trasformando ogni nota in un’emozione condivisa e ogni palco in una nuova casa.

Anna ci tiene a ringraziare di cuore i suoi genitori per il supporto continuo e tutte le persone che credono in lei e la sostengono ogni giorno.

Seguitela e sostenetela per aiutarla a realizzare il suo sogno. Ogni passo conta.