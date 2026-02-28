Anni di maltrattamenti in famiglia, 38enne arrestato

Si è conclusa con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal Gip di Crotone, la vicenda dei maltrattamenti in famiglia che vede coinvolti M.L., italiano pregiudicato di 38 anni, e l’ex convivente.

La donna nello scorso mese di gennaio ha riferito ai carabinieri della locale Stazione Carabinieri di Cutro di essere stata vittima per anni di maltrattamenti in famiglia, consistiti in condizionamenti psicologici, vessazioni e aggressioni fisiche, ai quali in alcuni casi avrebbero assistito il figlio, che in un caso avrebbe anch’egli subito violenza fisica dal padre.

Data la pericolosità sociale dell’uomo, colpito tra l’altro dal provvedimento della sorveglianza speciale di ps per 3 anni con obbligo di soggiorno nel comune di Cutro, il Tribunale di Crotone – Ufficio GIP ha disposto la più grave misura cautelare della custodia in carcere.

Il soggetto, rintracciato presso la propria abitazione di Cutro, dopo le formalità di rito è stato accompagnato al carcere di Crotone e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione del Comando Provinciale di Crotone è stata coordinata dalla Procura guidata da Domenico Guarascio.