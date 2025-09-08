Annullamento prodotti per rischio Listeria: Mortadella Conad richiamata dagli scaffali


Un richiamo precauzionale è stato emesso per un lotto di mortadella a marchio Conad a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. L’avviso, diffuso da Conad, invita i consumatori a non mangiare il prodotto e a riportarlo al punto vendita.

​Il richiamo riguarda specificamente la Mortadella Bologna IGP 100g F&C Conad.

​I dettagli del lotto richiamato sono i seguenti:
​Denominazione di vendita: Mortadella Bologna IGP 100g F&C Conad
​Nome del produttore: Salumifici Granterre S.p.A.
​Sede dello stabilimento: Via Gandiolo 2/A, Noceto (PR)
​Lotto di produzione: 26535005-26535020
​Marchio di identificazione: IT 848 L CE
​Data di scadenza: 13-14/ott/2025

La Listeria monocytogenes è un batterio che può causare la Listeriosi, un’infezione alimentare che, sebbene rara, può essere particolarmente grave per le persone con un sistema immunitario debole, anziani, donne in gravidanza e neonati.

I sintomi includono febbre, dolori muscolari, mal di testa e, nei casi più seri, setticemia e meningite.

Le autorità sanitarie raccomandano a chiunque avesse acquistato il prodotto di astenersi dal consumarlo e di riconsegnarlo al negozio per il rimborso.