Annullamento prodotti per rischio Listeria: Mortadella Conad richiamata dagli scaffali

Un richiamo precauzionale è stato emesso per un lotto di mortadella a marchio Conad a causa della possibile presenza di Listeria monocytogenes. L’avviso, diffuso da Conad, invita i consumatori a non mangiare il prodotto e a riportarlo al punto vendita.
Il richiamo riguarda specificamente la Mortadella Bologna IGP 100g F&C Conad.
I dettagli del lotto richiamato sono i seguenti:
Denominazione di vendita: Mortadella Bologna IGP 100g F&C Conad
Nome del produttore: Salumifici Granterre S.p.A.
Sede dello stabilimento: Via Gandiolo 2/A, Noceto (PR)
Lotto di produzione: 26535005-26535020
Marchio di identificazione: IT 848 L CE
Data di scadenza: 13-14/ott/2025
La Listeria monocytogenes è un batterio che può causare la Listeriosi, un’infezione alimentare che, sebbene rara, può essere particolarmente grave per le persone con un sistema immunitario debole, anziani, donne in gravidanza e neonati.
I sintomi includono febbre, dolori muscolari, mal di testa e, nei casi più seri, setticemia e meningite.
Le autorità sanitarie raccomandano a chiunque avesse acquistato il prodotto di astenersi dal consumarlo e di riconsegnarlo al negozio per il rimborso.