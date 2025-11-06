Annunciate le prime date del tour invernale di Francesco Giannini: Rosarno e Settingiano

Dopo un’estate ricca di musica, piazze gremite ed emozioni condivise in tutta la Calabria, Francesco Giannini è pronto a inaugurare la nuova fase del suo percorso live con il “Filo Rosso Calabrese – Tour 2025”, che prosegue nel segno della tradizione, dell’identità e dell’energia del Sud.

Il viaggio musicale che ha attraversato borghi e città calabresi durante l’estate, diventa ora un tour invernale che porterà sul palco una Calabria autentica, moderna e popolare, fatta di suoni, storie e passione.

Le prime due date ufficiali sono:

8 novembre – Rosarno (RC)

10 novembre – Settingiano (CZ)

Un doppio appuntamento che segna l’avvio del nuovo calendario di concerti, in cui l’artista proporrà i brani più amati del suo repertorio insieme a nuove sorprese musicali, tra cui le cover in calabrese del cantautore Alfa, reinterpretata con il carattere e il calore tipici del Sud.

Con il progetto “Filo Rosso Calabrese”, Francesco Giannini continua a intrecciare musica popolare, sonorità moderne e radici culturali, confermandosi tra le voci più rappresentative della nuova scena etno-pop della Calabria.