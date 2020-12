Antenne sul tetto del comune di Soverato, l’interrogazione della Cons. Azzurra Ranieri

“Dopo numerose richieste dei Cittadini, ricerche e accessi senza esito, ho deciso di presentare INTERROGAZIONE in Consiglio Comunale, per trovare risposte e soluzioni rapide al problema dei campi elettromagnetici incontrollati”.

Non si conosce la Ditta Appaltatrice;

Non si conosce la natura di queste antenne/ripetitori

Sappiamo secondo Delibera di Giunta, che il lastrico solare è stato dato in locazione per un importo di € 256/mq annui;

Non è presente agli atti il contratto, ma secondo ulteriore Delibera di Giunta la locazione avrà DURATA DI 9 ANNI;

Non conosciamo gli oneri del Conduttore – COMUNE DI SOVERATO – e del Locatore;

Come è possibile che siano iniziati i lavori, senza che la Cittadinanza venisse informata su un impegno che graverà sulla salute di ogni Cittadino?

È stata fatta una relazione sul campo elettromagnetico prodotto?

Sono stato informati i dipendenti comunali, che subiranno gli effetti del campo elettromagnetico per le ore lavorative?

€256/mq all’anno è un costo che possiamo pagare per la salute dei Cittadini di Soverato?

Lo rende noto in un post su Facebook la consigliere di minoranza, Azzurra Ranieri.