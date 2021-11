Antenne Wind Tre sul tetto del Municipio della Città di Soverato

1. Lo scrivente Capogruppo consiliare desidera esprimere la propria soddisfazione per quanto appreso dalla nota della Wind Tre S.p.a. pervenuta il 15 novembre u.s., con la quale, in risposta alla richiesta del sottoscritto e del report trasmesso dall’ARPACAL in data 08/06/2021 (concernente le attività di osservazione dei livelli di campo elettromagnetico rilevati nel circondario del Municipio della città di Soverato dove è stato installato un impianto radiobase), ha comunicato che:

a. ha proceduto ad un intervento di ottimizzazione dell’impianto consistente nel “riorientamento del secondo settore da 160° a 135°”, con conseguente riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici di alcuni recettori sensibili.

b. allo scopo di “migliorare la qualità del servizio e sempre con la finalità di minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici generati dall’impianto, è in corso di valutazione la modifica delle quote del sistema radiante, attività che necessiterà della predisposizione di specifico progetto che sarà sottoposto agli Enti di competenza per l’acquisizione di ogni necessaria autorizzazione”.

Tali attività sono state poste in essere nonostante il fatto che le misurazioni del campo elettromagnetico non abbiano registrato superamenti dei valori di attenzione di cui alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001.

2. Si desidera ringraziare, inoltre, il Procuratore Speciale p.t. della Wind Tre S.p.A. Demetrio Chianesi per la sensibilità e per lo spirito di collaborazione dimostrati nei confronti dello scrivente sempre e solo nell’ottica degli interessi e della salute dei cittadini di Soverato.

3. Adesso, conclusa la parte tecnico-scientifica, rimane l’impegno politico di tutto il Consiglio Comunale di Soverato di dotare la nostra città di un regolamento che disciplini le installazioni di antenne nell’ambito territoriale di competenza, in modo tale da calmierare l’impatto elettromagnetico totale. L’auspicio è quello che si possa addivenire alla formalizzazione di tale importante e strategico documento prima della fine dell’attuale mandato elettorale.

Dott. Giacomo Mannino

(Capogruppo Consiliare Città di Soverato)