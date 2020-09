Anteprima videoclip “Borgo in Festival Una Voce per lo Jonio”

Anteprima dei videoclip realizzati l’l 1 agosto 2020, in occasione della Masterclass di Canto Moderna svoltasi nell’ambito della 13^ Edizione del Festival Una Voce per lo Jonio.

I video sono stati realizzati nel centro storico di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio sotto la regia di Enzo Carone, presso il Collegio delle Suore riparatrici, residenza storica della Baronessa Enrichetta Scoppa.

Le registrazioni audio, mix ed editing sono state realizzate dalla Nunulab di Carmelo Scarfò, sotto le indicazioni del direttore artistico del Festival – M° Vince Tempera – e del produttore discografico Antonio Buldini.

Produttore artistico e coordinatore dell’evento, il M° Christian Cosentino.

Il Festival rientra tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria “Interventi per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Azione 1: Valorizzazione del sistema dei beni culturali e ambientali – Tipologia 2 – Sezione Eventi di rilievo”.