Antibiotico richiamato cautelativamente dall’AIFA per risultati fuori specifica

Con apposito provvedimento del 25.02.2025, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a scopo cautelativo, a seguito di notifica da parte della ditta Amgen Italia, ha disposto il ritiro di 15 lotti di un medicinale per ridurre il rischio di infezioni batteriche. Nello specifico si tratta del “Granulokine 30 MU 1 flaconcino da 1 ml, AIC n. 027772033, lotti vari, della ditta Amgen Italia, sita a Milano, via E. Tazzoli n° 6.

La decisione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata presa a seguito di comunicazione della ditta a seguito di notifica da parte della ditta relativa a risultati fuori specificata nel medicinale.

Granulokine è indicato nel trattamento della neutropenia persistente in pazienti con infezione da HIV avanzata, per ridurre il rischio di infezioni batteriche quando non siano appropriate altre opzioni per controllare la neutropenia. La ditta Amgen Italia, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.