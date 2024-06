Anticiclone Africano all’assalto, tornano in Calabria aria rovente e afa

Torna all’assalto della Calabria l’Anticiclone Africano con il suo carico di aria rovente, sabbia e afa.

Mentre il Nord Italia è alle prese con un clima autunnale praticamente infinito, il Sud si trova nel pieno dell’estate con una grave siccità che sta portando ad una pesante crisi idrica.

La scorsa settimana abbiamo avuto la prima vera intensa ondata di caldo, con temperature che per tre giorni di fila hanno toccato i 40 gradi nelle zone interne della provincia di Cosenza.

Domenica, grazie all’arrivo di una goccia fredda e dei venti di Maestrale, le temperature sono crollate tornando nella media del periodo.

A partire da giovedì, l’Anticiclone Africano tornerà in scena e inizierà nuovamente ad allungarsi verso Nord-est, pompando via via aria sempre più calda verso il bacino del Mediterraneo.

Al momento le regioni più colpite saranno nuovamente le due Isole maggiori con valori vicini ai 40 gradi. Ma sarà tutto l’estremo Sud a risentire dell’aria rovente africana, che avrà il suo picco durante il weekend.

In Calabria temperature vincine ai 36/38 gradi nelle zone interne, mentre lungo le coste il tasso di umidità sarà nuovamente molto alto. La buona notizia è che la fiammata africana non durerà oltre il fine settimana, grazie all’arrivo di correnti più fresche da Ovest che spazzeranno via la calura.