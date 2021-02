Anticipo di primavera in Calabria, in arrivo anticiclone e caldo

Aria di primavera anche in Calabria. Nei prossimi giorni assisteremo a delle vere e proprie prove di primavera (quella meteorologica inizia il primo marzo) su un’Italia che sarà caratterizzata da un tempo stabile e da picchi di temperatura oltre i 20°C.

Le regioni italiane più calde, con temperature massime di 22 gradi, sono la Toscana e le zone interne di Sardegna e Sicilia. Questo cambiamento climatico, dopo i freddi giorni della scorsa settimana in compagnia di Burian, a causa di un vasto anticiclone che sta continuando ad espandersi sull’Italia, con temperature che su alcune regioni voleranno oltre i 20 gradi.

Fino a mercoledì 24, in particolare, l’alta pressione, precisano gli esperti de ‘iLMeteo.it’, non sarà ancora in grado di dispensare sole e clima mite in forma omogenea. Al Nord e su parte del versante adriatico del Centro infatti e lungo le coste ioniche, nebbie e/o nubi basse saranno maggiormente presenti, con valori termici che non riusciranno a salire in forma così evidente.

Sulle Isole Maggiori, sulle regioni centrali tirreniche e al Sud invece, aggiungono i meteorologi, il sole sarà sempre più protagonista. Da giovedì l’anticiclone si farà ancora più ingombrante e tutta l’Italia sarà avvolta da una mite e quiete atmosfera prettamente primaverile.