Antiepilettico richiamato volontariamente dalle farmacie: ecco i lotti e info

La società UCB Pharma con nota concordata con AIFA, ha evidenziato il richiamo volontario di tre lotti di un medicinale usato per trattare le crisi epilettiche. Il provvedimento urgente è stato avviato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, in quanto i lotti incriminati del medicinale non sono conformi con quanto autorizzato per “Errato codice Aic su astuccio”.

Nel dettaglio l’azienda, con la nota di richiamo, sottolinea che il codice AIC n. 035039294 riportato sulla confezione esterna (astuccio) del medicinale KEPPRA 100 mg/ml soluzione orale, flacone da 150 ml + siringa da l ml è errato mentre, invece, il codice di AIC n. 035039306 riportato sul bollino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, risulta corretto. I lotti del medicinale KEPPRA 100 mg/ml soluzione orale, flacone da 150 ml + siringa dal 1 ml, interessati dalla sopra menzionata difformità sono i seguenti: Lotto 21F30 con scadenza 05/2024, Lotto 21I13 con Scadenza 08/2024 e Lotto 22A17 con Scadenza 12/2024.

La società belga UCB-Pharma conferma che la sicurezza del medicinale KEPPRA 100 mg/ml soluzione orale, flacone da 150 ml + siringa da l ml nonché la tracciabilità dello stesso permangono garantiti. Keppra (levetiracetam) è un medicinale antiepilettico. Può essere usato da solo in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi, nel trattamento delle crisi ad esordio parziale in presenza o in assenza di generalizzazione secondaria.

Si tratta di un tipo di epilessia in cui l’attività elettrica eccessiva in una parte del cervello causa sintomi quali improvvisi movimenti spasmodici di una parte del corpo, udito, olfatto o visione distorti, intorpidimento o improvvise sensazioni di paura. Per qualsiasi domanda inerente il medicinale in oggetto, l’azienda UCB Pharma invita di contattare il numero 02-30079300 oppure di scrivere all’indirizzo di posta elettronica: ucbcares.it@ucb.com.