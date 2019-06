Antonio Vagliengo nuovo direttore tecnico del Volley Soverato

Con il mercato in pieno fermento e con l’organico a disposizione di coach Napolitano in via di completamento, la società del presidente Matozzo si arricchisce di una nuova importante figura all’interno dello staff dirigenziale.

E’ ufficiale, infatti, l’ingresso in società del nuovo direttore e responsabile dell’area tecnico del torinese Antonio Vagliengo, esperto di questi campionati e che ha già lavorato con coach Bruno Napolitano, con ottimi risultati, a Giaveno e pochi anni fa anche a Scafati in serie B1, mentre nel corso dell’ultimo campionato è stato il direttore sportivo del Santa Teresa Volley sempre in B1; tuttavia, il curriculum di Antonio Vagliengo è di tutto rispetto con esperienze importanti: Play Off a Chieri (Serie A1) 2006-2007. Negli anni successivi due Play Off e Final Four di Coppa Italia a Milano (serie A2), una promozione in serie A1 con il Giaveno nella stagione 2011-2012.

L’anno successivo, in serie A1, raggiunge, sempre con il Giaveno, i Play Off. Nel 2013-2014 è nell’Openjobmetis Ornavasso (serie A1). Successivamente consulenza esterna con il Forlì in A2. Ovviamente, il nuovo direttore tecnico del Soverato, è al lavoro per il completamento della squadra in stretta collaborazione con il presidente Matozzo e coach Napolitano.

Si è ritenuto molto contento del suo arrivo a Soverato il direttore tecnico che gentilmente ci ha espresso il suo pensiero sulla nuova stagione:” Sono entusiasta e orgoglioso di entrare a far parte del Volley Soverato, una società importante che da anni disputa campionati di alto livello. Ringrazio il presidente Matozzo per la fiducia riposta in me e spero con la mia esperienza e professionalità di poterla ripagare con risultati importanti perché la “famiglia” Volley Soverato merita di stare in alto. Ritrovare, poi, coach Napolitano, è una soddisfazione perché insieme abbiamo disputato stagioni vincenti in altre società; stiamo costruendo una squadra interessante e siamo in via di definizione per concludere l’intero organico. Sarà un campionato avvincente e lungo dove vogliamo recitare un ruolo importante. Un saluto a tutti i tifosi e forza Soverato”.