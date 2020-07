Antonio Vono corona il suo sogno e quello della Sezione Aia di Soverato: l’ambita serie A è arrivata!

Antonio Vono corona il suo sogno, ma anche quello dell’intera Sezione Aia di Soverato:

l’ambita serie A è arrivata!

Antonio Vono sarà impegnato come AA2 nella gara Brescia – Parma valevole per il 36° turno di serie A.

Questa la sua ascesa verso la Scala del calcio: esordio nel ruolo di arbitro il 12/11/2001, gara esordienti Montepaone-Chiaravalle.

Diviene assistente nella stagione 2009-2010 e in quella successiva viene promosso in CAN D in cui permane per tre anni fino alla stagione 2013-2014 al termine della quale viene promosso in CAN PRO.

Prima partita in Lega Pro (attuale serie C) il 30/08/2014 Alessandria-Mantova; resta in Lega Pro per 5 anni e al termine della stagione 2018/2019 ottiene la promozione in serie B dopo aver diretto la finale Play off Triestina-Pisa. Infine la stagione 2019-20 è il primo anno CAN B, dove ha attualmente disputato 17 partite.

Trasferitosi a Milano per ragioni lavorative, Vono mantiene sempre ben saldo il suo legame con la Sezione di Soverato; giunge dal Presidente di Sezione Leo Procopio e da tutto il Consiglio direttivo un sentito in bocca al lupo per il debutto e l’auspicio che questo primo traguardo sia foriero di tante altre soddisfazioni.

Ad maiora!