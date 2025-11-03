Anziana coppia truffata da un falso carabiniere, due soggetti denunciati

I Carabinieri della Stazione di Santa Severina hanno concluso una delicata attività d’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia in stato di libertà di due soggetti – un napoletano e un casertano – ritenuti responsabili di truffa aggravata ai danni di persone anziane.

L’indagine, costantemente coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone diretta da Guarascio, ha consentito di ricostruire con precisione i fatti avvenuti il 22 maggio scorso a San Mauro Marchesato, quando due coniugi anziani erano stati raggirati da un individuo che, spacciandosi per maresciallo dei Carabinieri, li aveva contattati telefonicamente sostenendo che la loro figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, inducendoli a consegnare una somma di denaro per “evitarne l’arresto”.

Poco dopo, un complice si era presentato presso l’abitazione delle vittime riuscendo a farsi consegnare oltre duemila euro in contanti e alcuni monili in oro.

L’immediato intervento dei militari e le successive attività di analisi delle immagini di videosorveglianza e degli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno consentito di risalire ai presunti autori della truffa, poi denunciati all’Autorità Giudiziaria.