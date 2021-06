Anziana dispersa ritrovata nella notte in un dirupo

Ore 1.30 su richiesta dei carabinieri squadra della sede centrale è stata impegnata per ricerca persona dispersa nel comune di Dipignano Loc. Santa Maria Storza.

Una signora si era allontanata nella tarda mattinata di ieri senza fare ritorno alla propria abitazione.

Alle ore 02:30 la Sig.ra Angela Sciglione di eta’ 80 anni, veniva ritrovata in buona salute in una zona impervia. Il ritrovamento avvenuto in un dirupo a circa 500 m dall’abitazione della malcapitata.

La stessa sottoposta inizialmente alle cure del personale sanitario veniva poi affidata alla figlia per fare rientro a casa.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.