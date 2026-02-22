Anziana muore in ospedale, medici indagati per presunto caso di malasanità

La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per la morte di una donna di 90 anni avvenuta nell’ospedale di Castrovillari dopo un intervento eseguito nell’ospedale di Paola.

I pm hanno iscritto sul registro degli indagati diversi medici tra chirurghi, radiologi e anestesisti che hanno avuto in cura la donna nell’ospedale di Paola.

Da quanto emerso dalla denuncia dei familiari, l’anziana si era recata a fine gennaio in ospedale per dolori addominali. Le condizioni erano poi peggiorate tanto da rendere necessario un intervento chirurgico l’8 febbraio.

La donna è stata operata, ma era necessario il ricovero in Terapia intensiva. L’unico posto disponibile era nell’ospedale di Castrovillari dove la donna è giunta in ambulanza.

L’anziana è deceduta poco dopo l’arrivo. La Procura ha aperto un’inchiesta e ha iscritto sul registro degli indagati alcuni medici. Si tratta di un atto dovuto per accertare le cause del decesso.