Anziano in bici muore travolto da auto sulla SS106 nel catanzarese

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questa sera sulla strada statale 106 ionica, al km 208 500, in provincia di Catanzaro. La vittima è Luigi Ferragina, 70 anni, pensionato residente a Cropani Marina, non lontano dal luogo dell’incidente, avvenuto nel territorio di Botricello, al confine tra i due paesi.

L’uomo si trovava in sella ad una bicicletta quando è stato urtato da un’autovettura, che viaggiava nella stessa direzione di marcia, e una volta a terra è stato travolto da una seconda auto che seguiva.

Il settantenne è morto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco. Code e disagi lungo la statale 106, rimasta bloccata per oltre un’ora in entrambe le direzioni.