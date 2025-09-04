Anziano investito e ucciso nel catanzarese da un’auto mentre attraversa la strada

La tragedia nel centro di Botricello dove un uomo di 87 anni, Giuseppe Ferro è deceduto nella notte nell’ospedale di Catanzaro, dove era stato trasportato d’urgenza a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la statale 106.

La vittima originaria del posto da tempo risiedeva fuori regione, e si trovava in Calabria per le vacanze estive. Sarebbe dovuto ripartire proprio in questi giorni.

L’impatto è stato fatale per l’anziano che non ha mai ripreso conoscenza dopo l’arrivo in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri, l’87enne stava attraversando la strada quando è stato investito da un’auto, un fuoristrada, condotto da un residente del posto, un medico in pensione, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori che stanno valutando le sue condizioni psicofisiche.